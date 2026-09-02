Terzo Valico, orizzonte 2028 per il collaudo: “Meno di un chilometro alla fine degli scavi”

Genova. Scavi completati nella primavera 2027 e linea pronta per il collaudo nel 2028. Sono le scadenze per il Terzo Valico confermate oggi da Calogero Mauceri, commissario straordinario di governo per l’opera, a margine di una conferenza stampa con Mathieu Grosch, coordinatore del Corridoio Europeo Mediterraneo in visita in Liguria.

“I lavori proseguono, vanno avanti – spiega Mauceri -. Siamo al 97,3% degli scavi. Ci sono due tratti da completare: Castagnola-Cravasco, dove mancano 240 metri sul singolo binario, e Castagnola-Val Lemme, dove c’è stato il problema del gas e del blocco delle Tbm, dove mancano 640 metri. Quindi siamo a meno di un chilometro dal completamento“.

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