Torna il festival “Le Vie del Barocco” tra musica e scultura: il programma della 33esima edizione

Genova. Torna a settembre è il titolo di un celebre film del 1961. E settembre, in effetti, è il mese dei ritorni: tra questi, particolarmente atteso, quello del Festival Internazionale Le Vie del Barocco, giunto alla sua trentatreesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato e imperdibile per il pubblico degli appassionati di musica, arte e cultura.

Ideato, organizzato e promosso sin dalla sua nascita da Collegium Pro Musica, il Festival è diretto artisticamente dal maestro Stefano Bagliano e propone, anche per il 2026, un ricco e articolato calendario di concerti, conferenze e incontri in luoghi storici e monumentali di Genova e della Liguria.

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