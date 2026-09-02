Tra campo e scrivania, intervista a Enrico Santucci: il caos ripescaggi, il marchio del Savona, allenatori emergenti e la “nuova vita”

Amministratore delegato del Savona di Aldo Dellepiane, quello dei playoff per andare in Serie B. Presidente del Città di Savona. Sua la firma che ha riportato il marchio Savona F.B.C. 1907 in città nel famoso “blitz” negli uffici romani dell’avvocato Massimo Cittadino. Enrico Santucci ora ha intrapreso una nuova avventura e collabora con una società di agenti FIFA. In un’estate in cui si è parlato più di regolamenti, NOIF e titoli sportivi che di mercato, abbiamo fatto il punto con chi di carte se ne intende.

Partiamo dal tema caldo dell’estate. Cosa ne pensa del ricorso dell’Angelo Baiardo?

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