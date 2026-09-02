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Cronaca

Tragico schianto sull’A32, Sant’Olcese proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Federico Ferrari

Tragico schianto sull’A32, Sant’Olcese proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Federico Ferrari

Generico settembre 2026

Genova. La sindaca di Sant’Olcese (Genova) Sara Dante ha proclamato il lutto cittadino per il 4 settembre, giorno in cui si terranno i funerali di Federico Ferrari. Il 22enne di Piccarello è morto il 28 agosto in un incidente avvenuto sulla A32 Torino-Bardonecchia, l’autostrada che conduce al traforo del Frejus, all’altezza della galleria Giaglione.

Nello schianto ha perso la vita anche Mohammed Ez Zanzouni, coetaneo, nato a Genova e residente nel quartiere di Quezzi, in via Daneo. Un terzo amico genovese che viaggiava a bordo della Jeep Avenger è rimasto ferito ma è sopravvissuto all’impatto.

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