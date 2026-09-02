Tragico schianto sull’A32, Sant’Olcese proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Federico Ferrari

Genova. La sindaca di Sant’Olcese (Genova) Sara Dante ha proclamato il lutto cittadino per il 4 settembre, giorno in cui si terranno i funerali di Federico Ferrari. Il 22enne di Piccarello è morto il 28 agosto in un incidente avvenuto sulla A32 Torino-Bardonecchia, l’autostrada che conduce al traforo del Frejus, all’altezza della galleria Giaglione.

Nello schianto ha perso la vita anche Mohammed Ez Zanzouni, coetaneo, nato a Genova e residente nel quartiere di Quezzi, in via Daneo. Un terzo amico genovese che viaggiava a bordo della Jeep Avenger è rimasto ferito ma è sopravvissuto all’impatto.

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