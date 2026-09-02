Troppe intercettazioni da sbobinare: slitta l’inizio del processo a Matteo Cozzani per voto di scambio

Genova. Slitta l’inizio del processo nei confronti di Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto di Giovanni Toti in Regione Liguria, e di altre 11 persone accusate di corruzione elettorale per aver promesso posti di lavoro in cambio di pacchetti di voti da parte della comunità riesina alla lista Toti durante le elezioni regionali del 2020.
Il perito incaricato a giugno dal gip Giorgio Morando su richiesta della procura, di trascrivere in contraddittorio le intercettazioni dell’inchiesta “bis” non è riuscito a completare il lavoro nei tempi previsti a causa dell’enorme mole di materiale. Così nel prossimi giorni chiederà formalmente una proroga – dai 30 ai 60 giorni – al tribunale. Di conseguenza l’udienza già fissata per il 16 settembre davanti al collegio presieduto dalla giudice Monica Parentini sarà rinviata all’autunno inoltrato.