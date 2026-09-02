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Turati cambia per la Coppa: dentro Bastoni, Cazzadori da punta. E nel Vado c’è l’ex Lischetti

Turati cambia per la Coppa: dentro Bastoni, Cazzadori da punta. E nel Vado c’è l’ex Lischetti

Denis Cazzadori

Una serata utile per provare chi ha giocato meno, dando minuti importanti ad elementi che saranno utili nel corso della stagione. La partita tra lo Spezia e il Vado servirà anche a questo per Marco Turati, che a quattro giorni dalla sfida contro la Sambenedettese valuta diverse variazioni nel suo 4-2-3-1. In porta pronto all’esordio Giuseppe Ciocci, arrivato nel corso dell’estate dal Cagliari e al momento secondo di Micai. In difesa Sapola verso il riposo, con Spedalieri e Sganzerla favoriti a partire dall’inizio, magari con anche l’inserimento di Giorgeschi. Oyono a destra nella prima da titolare, con Capolupo a sinistra a completare il reparto. A centrocampo chance per Bastoni, ancora mai in campo dall’inizio, con Joselito che scalpita, mentre in avanti la vera chance è per Cazzadori, nel ruolo naturale di attaccante: dietro di lui Florenzi, con Durmush e Limonelli sulle corsie.

Ma anche il Vado neo promosso del tecnico Matteo Pastorino valuta diverse modifiche nel 3-4-1-2. Davanti spazio all’ex spezzino Lischetti, acquistato la scorsa estate dalla Serie D e ceduto a titolo definitivo proprio ai savonesi da Angelozzi. Un buon inizio stagione per la squadra di Pastorino, quattro punti come lo Spezia e al secondo turno di Coppa dopo aver eliminato ai calci di rigore l’Inter Under 23. Con Lischetti spazio a Vita, bomber della squadra, e Lionetti sulla trequarti, mentre a centrocampo ecco Tampieri con l’ex Parma De Rinaldis nel mezzo, con Delle Piane e Rosa laterali. In porta Sala, pronto a guidare il terzetto formato da Gulinelli, Piana e Costantino. Chi vince giocherà in casa il prossimo turno, contro il Novara o il Livorno in campo domani.

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