Una festa per i volontari, ma soprattutto per la città: venerdì la Pubblica Assistenza in Calata Paita

Una serata per stare insieme, ringraziare chi ogni giorno indossa la divisa del volontario e, allo stesso tempo, dare una mano concreta alla città. È questo lo spirito della Festa di fine estate dei militi della Pubblica Assistenza della Spezia, in programma venerdì 4 settembre dalle 18.30 in Calata Paita. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: avvicinare soprattutto i più giovani al mondo del volontariato, raccontando attraverso una serata di festa quanto sia importante il lavoro svolto quotidianamente da chi presta il proprio tempo al servizio degli altri. Ma la festa sarà anche un’occasione per raccogliere fondi destinati all’acquisto di presidi e dispositivi medici da mettere a disposizione della città e dei suoi cittadini. Il programma punta dunque a unire impegno e convivialità. Al centro della serata ci sarà una cena cantata con Andrea Secci e Luca Giorgi, in un appuntamento pensato per coinvolgere il pubblico e creare un momento di incontro al di là dell’attività quotidiana dell’associazione. Una festa, quindi, che guarda al futuro della Pubblica Assistenza: nuove energie, nuovi volontari e il sostegno della comunità per continuare a garantire servizi e strumenti utili alla popolazione. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta su Radio Nostalgia, accompagnando la serata dalla Calata Paita.

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