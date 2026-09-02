Varazze, il 3 settembre l’addio al noto agente assicurativo Maurizio Mascia

Varazze. La città si prepara a salutare per l’ultima volta Maurizio Mascia. E lo sta già facendo con messaggi di vicinanza e affetto per lui e per i suoi familiari. La scomparsa del noto agente assicurativo ha particolarmente colpito la città dove Maurizio nel tempo aveva saputo farsi apprezzare.

Una persona stimata, non solo qui. Oggi, alle 17, il Rosario nella camera ardente del camposanto. Domani mattina, giovedì 3 settembre, l’ultimo saluto alle 11 e 30 nella Collegiata di Sant’Ambrogio. Maurizio Mascia è scomparso nel tardo pomeriggio di lunedì.

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