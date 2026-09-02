Via Mogadiscio, strada a senso unico alternato da gennaio: in corso nuove indagini del sottosuolo

Genova. Le transenne del cantiere sono state posizionate lo scorso 28 gennaio, insieme ad un semaforo che da allora regola la viabilità della strada a senso unico alternato. Oggi, a pochi giorni dall’inizio di un nuovo anno scolastico, l’area è sempre off limits e i lavori di ripristino non sono ancora iniziati, in attesa di una analisi approfondita della situazione nel sottosuolo. Stiamo parlando del cedimento della carreggiata di via Mogadiscio, che dallo scorso inverno è praticamente spezzata a metà da questa criticità legata al dissesto.

I disagi per i residenti non sono pochi: il semaforo, soprattutto nelle ore di punta e durante gli spostamenti legate agli ingressi e alle uscite scolastiche, genera decine di metri di code, con gravi perdite di tempo per chi deve raggiungere la vallata partendo da Sant’Eusebio.

» leggi tutto su www.genova24.it