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Via Mogadiscio, strada a senso unico alternato da gennaio: in corso nuove indagini del sottosuolo

Via Mogadiscio, strada a senso unico alternato da gennaio: in corso nuove indagini del sottosuolo

Strada sprofondata in via Mogadiscio

Genova. Le transenne del cantiere sono state posizionate lo scorso 28 gennaio, insieme ad un semaforo che da allora regola la viabilità della strada a senso unico alternato. Oggi, a pochi giorni dall’inizio di un nuovo anno scolastico, l’area è sempre off limits e i lavori di ripristino non sono ancora iniziati, in attesa di una analisi approfondita della situazione nel sottosuolo. Stiamo parlando del cedimento della carreggiata di via Mogadiscio, che dallo scorso inverno è praticamente spezzata a metà da questa criticità legata al dissesto.

I disagi per i residenti non sono pochi: il semaforo, soprattutto nelle ore di punta e durante gli spostamenti legate agli ingressi e alle uscite scolastiche, genera decine di metri di code, con gravi perdite di tempo per chi deve raggiungere la vallata partendo da Sant’Eusebio.

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