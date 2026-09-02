Volpara, lavori al termine per il nuovo centro del riuso: entro ottobre l’inaugurazione

Genova. I lavori sono partiti nel gennaio del 2025, e dopo le demolizioni delle vecchie strutture, in questi ultimi mesi i progressi del cantiere sono diventati visibili a tutta la cittadinanza, con l’innalzamento dei nuovi edifici. Stiamo parlando del nuovo centro del riuso della Volpara, costruita sulle “ceneri” del vecchio inceneritore Amiu, e che si avvia a prendere ufficialmente vita, con la prospettiva della sua inaugurazione entro il prossimo ottobre.

La notizia arriva direttamente dal Municipio Media Valbisagno, che ha monitorato in questi anni l’avanzamento di uno dei cantieri più attesi del territorio: la riqualificazione dell’area, richiesta da decenni dai residenti delle Gavette, ha visto chiudere un’epoca fatta appunto di grandi impianti industriali – l’inceneritore e il fangodotto – che hanno pesato enormemente sulla vita della vallata.

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