A Dego rombano i motori, domenica 6 settembre la quarta tappa del campionato enduro

Dego. Tutto pronto per accogliere la carovana dell’Enduro under/senior&femminile della quarta prova 2026 che porterà una giornata di sport e spettacolo nell’entroterra savonese.
Grazie all’organizzazione del Moto Club Cairo Montenotte la tappa di Dego prevede tre giri e mezzo del percorso con un totale di circa 155 chilometri: un tracciato non facile con trasferimenti guidati nel sottobosco della Valbormida.
La gara avrà inizio dalla piazza centrale del paese alle ore 8.30 di domenica 6 settembre; a iniziare la sezione cronometrata l’Enduro Test Honda Red Moto lungo circa 5 chilometri, tecnico ed impegnativo, seguito poi dal Cross Test 24MX di tre chilometri e mezzo. Al termine dei tre giri i piloti effettueranno un altro mezzo giro da 16 chilometri con un ultimo Enduro Test da affrontare prima di rientrare al paddock a gara finita.