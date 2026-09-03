A Noli torna la “Repubblica del Gusto” tra eccellenze, slow food e antica pesca a sciabica

Noli. Dal 4 al 6 settembre il Golfo dell’Isola si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione dell’evento Repubblica del Gusto. La manifestazione si terrà a Noli e i grandi protagonisti saranno i presidi slow food e la pesca a sciabica, peculiarità della tradizione marinara del borgo.

È una tipologia di pesca che per secoli è stata il pilastro dell’economia del borgo. Viene effettuata tramite una rete a strascico posizionata a semicerchio con la concavità rivolta verso la spiaggia dove si trovano le due estremità. Per raccogliere il pescato la rete viene tirata verso riva da due squadre di pescatori. Sarà possibile assistere alla pesca a sciabica della cooperativa dei pescatori di Noli “Luigi De Ferrari” presso la spiaggia dei pescatori dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 9.

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