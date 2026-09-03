A San Terenzo arriva Paolo Logli: in piazza Brusacà si presenta “Concerto per Opossum”

Undicesimo appuntamento con la Rassegna Letteraria 2026 organizzata dalla Coop 1° Maggio. Sabato 5 settembre, alle 17.30 in piazza Brusacà a San Terenzo, sarà protagonista lo scrittore Paolo Logli con il romanzo Concerto per Opossum. A condurre l’incontro sarà Beppe Mecconi, curatore della rassegna, che presenterà per la prima volta a San Terenzo l’autore e il suo lavoro. “Un romanzo davvero intrigante – sottolinea il presidente della Coop 1° Maggio Settimo Scatena – che racconta con grande maestria i cambiamenti degli ultimi decenni, attraverso un’analisi mai banale delle vicende umane”.

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