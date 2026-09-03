Albenga, in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza idraulica di Rio Fasceo e Carendetta

Albenga. Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza idraulica del Rio Fasceo e del Rio Carendetta realizzati grazie alla sinergia di Comune e Regione.

Un’opera da oltre 6 milioni di euro, suddivisa in due lotti (I lotto già inaugurato e finanziato con 2.500.000 euro fondi PSR – II lotto 4 milioni di euro finanziati dal Ministero dell’Ambiente), che ha consentito di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico un’intera area di Campochiesa, caratterizzata dalla presenza di numerose aziende agricole e di abitazioni private che, in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, erano frequentemente interessate da allagamenti.

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