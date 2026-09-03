Albissola, incontro del PD contro l’accorpamento delle centrali 118: “Fermarsi e valutare le criticità, trovare equilibrio tra razionalizzazione e qualità”

Albissola Marina. “Non siamo quelli del No, non siamo contro tutto. Il nostro non è un No a priori. A fronte dei primi accorpamenti (Imperia e Tigullio) per cui sono state rilevate forti criticità chiediamo di fermarsi, risolverle e valutare di passare a 3 centrali in Liguria, non a una sola. Bisogna trovare un giusto equilibrio tra razionalizzazione e il servizio offerto ai cittadini”.

Lo ha detto il consigliere regionale del PD Roberto Arboscello durante l’incontro organizzato dal Partito Democratico contro l‘accorpamento a Genova delle cinque centrali del 118.

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