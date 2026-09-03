Basket, al via il corso per arbitri e ufficiali di campo

Genova. Il Comitato Italiano Arbitri del Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Pallacanestro organizza, anche per questa stagione, il Corso per Arbitri e Ufficiali di Campo.

Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 13 anni, sarà svolto a livello provinciale. Un’occasione, dunque, per misurarsi nel mondo della pallacanestro e anche eventualmente di cominciare un percorso fino alle categorie nazionali, come capitato in questi anni a numerosi fischietti liguri.

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