Chiavari: Festa della Grande Famiglia Umana a Palazzo Rocca

Da Comunicazione Associazione di Promozione Sociale Gianni Ballerio Ets

Come ogni prima domenica del mese, domenica 6 settembre il Parco Botanico e Palazzo di Villa Rocca a Chiavari aprono gratuitamente al pubblico, con orario 10-19 per il parco e 10-13 / 16-19 per il palazzo.

Quest’anno l’apertura di settembre è accompagnata dalla “Festa della Grande Famiglia Umana”, una giornata di attività, incontri e momenti di condivisione rivolta a bambini, giovani e adulti, organizzata dal Comune di Chiavari in collaborazione con l’Aps Gianni Ballerio Ets, la Comunità Bahá’í di Genova e l’Associazione Culturale Tigullio Eventi.

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