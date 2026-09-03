Chiavari-‘Santa’: tre sedicenni feriti in due incidenti in scooter

A Chiavari in via Vincenzo De Michiel, alle 2.26, una coppia di sedicenni ha riportato traumi al cranio in un incidente con lo scooter. Sono intervenuti il medico del 118 ed i militi della Croce Verde e della Croce Rossa di Lavagna. La ragazza, inizialmente in codice rosso, è stata trasferita al pronto soccorso del policlinico San Martino in codice giallo. Il giovane , in codice giallo, al ‘pronto’ dell’ospedale di Lavagna. Presenti i carabinieri della Compagnia di Chiavari per ricostruire dinamica ed accertare le responsabilità.

Dieci minuti dopo a Santa Margherita, sul lungomare Rossetti, una ragazza di 16 anni ha riportato traumi a seguito di un incidente con lo scooter. Soccorsa dai militi della Croce Verde di Santa Margherita, giudicata inizialmente in codice rosso poi derubricato in giallo, è traferita al pronto soccorso dell’ospedale lavagnese. Dell’incidente si interessano i carabinieri della locale Compagnia.

» leggi tutto su www.levantenews.it