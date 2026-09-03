Chiusura del ponte sul torrente Quiliano: vertice in Prefettura per viabilità, sicurezza e rischi idraulici

Quiliano. Riunione in Prefettura, oggi 3 settembre, presieduta dal Prefetto, sulle problematiche relative ai lavori, a cura di Anas, che riguardano il ponte sul Torrente Quiliano che sarà a breve interessato dall’interdizione alla circolazione per entrambe le corsie di marcia.

È stato effettuato un primo esame, con tutti gli enti competenti, riguardo agli aspetti della sicurezza dell’infrastruttura, agli effetti del cantiere su possibili piene del torrente e sono stati considerati i conseguenti profili di protezione civile in occasione di allerte meteorologiche.

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