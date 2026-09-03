Cinque Terre, il Parco mette i sentieri sotto controllo: più punti per chiedere aiuto e un nuovo mezzo al Soccorso Alpino

Dalla manutenzione costante dei percorsi agli strumenti per affrontare le emergenze. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre compie un ulteriore passo nel sistema di gestione della propria rete sentieristica, estendendo ad altri percorsi il sistema di identificazione dei punti di emergenza già presente sul Sentiero Verde Azzurro e contribuendo al potenziamento dei mezzi a disposizione del Soccorso Alpino. Approvato un investimento complessivo di 113 mila euro per sostenere le misure proposte dal Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Liguria e rafforzare la gestione delle emergenze lungo la rete sentieristica del Parco. L’intervento estende ad altri percorsi il sistema di identificazione dei punti di emergenza già presente sul Sentiero Verde Azzurro, ampliandone progressivamente la copertura sulla rete, e potenzia i mezzi a disposizione del Soccorso Alpino per gli interventi sul territorio. Di questi, 53 mila euro sono destinati all’implementazione dei segnali identificativi dei punti di emergenza per i soccorsi. Il sistema, già installato sul Sentiero Verde Azzurro, sarà così esteso ad altri percorsi della rete, ampliando i riferimenti a disposizione per la localizzazione e la gestione delle emergenze.

Le nuove installazioni previste interesseranno il percorso Corniglia–Pianca–Volastra–Manarola (REL 587-586-502), la Beccara Manarola–Riomaggiore (REL 531), il percorso Fossola–Monesteroli–Campiglia (REL 535-534) o, in alternativa, il tratto Riomaggiore–Telegrafo (REL 593), e il percorso Punta Mesco–Monterosso–Levanto–Colla di Gritta (REL 590-591). Altri 60 mila euro sono destinati all’acquisto di un automezzo per il Soccorso Alpino, che sarà ubicato nel Comune di Vernazza e appositamente attrezzato con presidi tecnici e sanitari, per rafforzare l’operatività dei soccorritori negli interventi all’interno dell’area protetta. I primi 50 dispositivi sono già stati installati, ma il progetto prevede di arrivare a poco meno di 300. Ciascun elemento è geolocalizzato e dotato di un codice identificativo univoco. In caso di difficoltà, sarà sufficiente comunicare al 112 il numero riportato sul dispositivo più vicino: l’informazione consentirà ai soccorritori di individuare immediatamente la posizione della persona e di scegliere il percorso più rapido e sicuro per raggiungerla. Lo stesso sistema rappresenta un importante supporto anche in caso di necessità di elisoccorso, permettendo all’equipaggio dell’elicottero di individuare con rapidità e precisione il punto dell’intervento. Chi attiva i soccorsi indicando il codice identificativo è pertanto invitato a rimanere sul posto e a non allontanarsi, salvo situazioni di pericolo.

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