Conte alla Festa dell’Unità, arrivo con Salis ma sulle primarie idee diverse. L’ex premier: “Facciamole e non siano divisive”

Genova. “Le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, e la rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare. ​Allora io dico questa sera alla prima Festa dell’Unità, ai miei del Movimento 5 Stelle: se qualcuno degli iscritti, e qui ce n’è qualcuno ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo stare lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. ​E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno, e sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare”.

Lo ha detto Giuseppe Conte dal palco della Festa dell’Unità di Genova. Dopo Elly Schlein e Silvia Salis, la kermesse è tornata a essere il centro della politica (anche) nazionale con il leader del Movimento 5 Stelle.

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