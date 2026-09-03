Controlli antidroga della polizia di Stato in Darsena e a Pré, 40 identificati ma nessun arresto o denuncia

Genova. La polizia di Stato di Genova nella mattinata di mercoledì 2 settembre, a partire dalle 6, ha svolto nella zona della Darsena di Genova e di via Pré una serie di controlli coordinati dal dirigente del Commissariato Prè e che hanno visto l’impiego di equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria, di unità cinofile antidroga e della Polfer.

L’obiettivo del servizio prevenire e perseguire i fenomeni di illegalità e contrastare l’immigrazione irregolare. I controlli hanno riguardato la zona della Commenda, Prè e Darsena, in particolare nei pressi della stazione della metropolitana, oggetto di diverse segnalazioni.

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