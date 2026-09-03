Effrazione nella notte in questura alla Spezia, Sap e Mosap: “Episodio di una gravità assoluta”

Dura presa di posizione dei sindacati di polizia Sap e Mosap che denunciano un’effrazione avvenuta, nel cuore della notte appena passata, per mano di un uomo. Sia per le segreterie provinciali del sindacato autonomo di Polizia che per il Movimento sindacale autonomo di Polizia si tratta di un “episodio di una assoluta e straordinaria gravità” e che mette in evidenza la carenza di personale per il turno di quinta.

I sindacati hanno fornito anche una ricostruzione dell’episodio. “Un soggetto con problemi psichiatrici ha scavalcato la recinzione, forzato una porta malfunzionante ed è penetrato all’interno, nonostante il sistema d’allarme non funzionante, devastando alcuni locali prima di essere bloccato” precisa una nota del Sap. “I gravi problemi di organico hanno portato alla non completa copertura della turnazione in quinta del corpo di guardia” aggiunge il Mosap. Le due sigle si focalizzano sulle difficoltà che i lavoratori della Polizia di stato devono affrontare.

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