Ehizibue è del Genoa, alla rosa si aggiunge un esterno da alto minutaggio

Genova. Stavolta nessuna rivelazione divina gli ha impedito di firmare per il Genoa: Kinglsey Ehizibue è ufficialmente un giocatore rossoblù. L’annuncio ufficiale è arrivato in serata. Dopo El Shaarawy ecco che un altro svincolato va a rinforzare la rosa guidata da Daniele De Rossi. Nel 2019 il giocatore aveva già svolto a Genova le visite mediche, ma invece che andare a firmare a Villa Rostan era tornato in Olanda al Pec Zwolle.

Nella nota ufficiale del Genoa il giocatore si riferisce proprio a quell’episodio: “Da credente è il miglior modo di invocare perdono dopo che, anni fa, mi ero tirato indietro davanti alla proposta ricevuta. Le cose cambiano ed è cambiata la mia visione. Ho voglia di mettermi in gioco e provo gioia nel sapere che difenderò i colori del Genoa. Ringrazio la società”.

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