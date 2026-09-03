Fine vita, Giordano (M5S): “Anche la Liguria faccia la sua parte”

Genova. “Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare. Di fronte all’assenza di una legge nazionale, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna hanno scelto di assumersi la responsabilità di dare risposte concrete ai cittadini, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale. Ora anche il Veneto ha compiuto un passo importante, seguendo la strada già intrapresa dalle altre Regioni, e questo è un segnale che la Liguria deve raccogliere”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

» leggi tutto su www.genova24.it