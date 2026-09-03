Fratelli d’Italia Albenga, Rosi Condello è la nuova segretaria cittadina

Albenga. Si è svolto ieri, mercoledì 2 Settembre, un incontro del circolo di Fratelli d’Italia Albenga e Valli Ingaune, nel corso del quale il presidente del circolo, Roberto Crosetto, ha annunciato la nomina di Rosi Condello a nuova segretaria cittadina.

La nomina, accolta con soddisfazione da tutti presenti, segna l’avvio di una nuova fase organizzativa per il partito sul territorio ingauno, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia ad Albenga e nelle Valli Ingaune in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi.

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