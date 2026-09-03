Genoa, ecco date e orari dalla 6^ alla 13^ giornata

Dopo il trittico di partite già delicato contro Como, Frosinone e Parma – e in mezzo la sfida di Coppa Italia con il Sudtirol – il Genoa ripartirà dopo la sosta lunga di settembre e ottobre dal match casalingo contro la Fiorentina. La stessa partita che rappresentò l’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Grifone.

Oggi la Lega di Serie A ha annunciato l’orario di questa partita – sabato 10 ottobre alle 15:00 – e di tutte le altre sfide fino alla 12^ giornata del 22 novembre, quando il Genoa affronterà il Sassuolo alle 12:30.

» leggi tutto su www.genova24.it