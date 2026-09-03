Il maresciallo Aprile lascia Arcola, il ringraziamento della sindaca Monica Paganini: “Ha riservato costante attenzione al territorio e i suoi cittadini”

Il maresciallo Alessandro Aprile ha concluso il suo servizio alla caserma dei carabinieri di Arcola per assumere un nuovo incarico. A salutarlo e ringraziarlo, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità arcolana, è stata la sindaca Monica Paganini, che ha voluto sottolineare “la professionalità, la disponibilità e la costante attenzione che in questi anni ha riservato al nostro territorio e ai nostri cittadini”. Un riconoscimento accompagnato da una riflessione sul ruolo dell’Arma, definita “un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità” e sul lavoro quotidiano dei carabinieri. Paganini ha quindi rivolto al maresciallo gli auguri per il futuro professionale: “In bocca al lupo per questo nuovo incarico e grazie per il servizio prestato ad Arcola”.

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