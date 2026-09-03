La New Racing for Genova al Rally Val d’Aveto e al Rally Città di Torino

Genova. La scuderia New Racing for Genova si appresta a recitare un ruolo da protagonista nel fine settimana del 5-6 settembre in occasione del 10° Rally Val d’Aveto, valevole per la Coppa Rally Zona 2, che avrà come centro nevralgico Santo Stefano d’Aveto, nell’entroterra genovese. Il sodalizio si presenta ai nastri di partenza con equipaggi in tutte le principali categorie, pronti a dare battaglia per la classifica assoluta e per i successi di classe.

Nella classe regina Rally 2, la squadra punta sull’esperienza e la qualità di tre equipaggi, tutti impegnati anche nella coppa Over 55. Ad aprire l’elenco con il numero 1 sulle portiere sarà Maurizio Rossi, affiancato alle note da Paolo Zanini a bordo della nuova Lancia Ypsilon Rally 2 Integrale. A completare l’attacco della scuderia nella categoria Rally2 ci saranno Alberto Biggi in coppia con Christian Trivellato sulla Škoda Fabia numero 7 e Luigi Guardincerri insieme a Michele Guastavino, anch’essi al via su una Fabia con il numero 9.

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