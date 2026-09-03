L’Osservatorio rinvia al Casms la decisione su Spezia-Livorno, a Perugia solo aquilotti residenti in provincia e tesserati

Il ritorno della sfida fra Spezia e Livorno – una delle più sentite della stagione – in programma il prossimo 12 settembre al Picco è finito inevitabilmente sotto la lente dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive che ha rinviato ogni decisione da adottare al Comitato Analisi per la Sicurezza per “l’individuazione di adeguate misure di rigore”. In attesa del pronunciamento del Casms dunque sono invece ufficiali i provvedimenti per la trasferta infrasettimanale che la sera del 16 settembre vedrà gli aquilotti di scena al Curi di Perugia “caratterizzata da profili di rischio”. Per l’occasione è stata disposta la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli residenti in Liguria e in possesso della tessera dello Spezia Calcio. Biglietti che potranno essere acquistati online “soltanto per i settori locali e limitatamente ai possessori di Grifo Card”. Prevista inoltre l’implementazione dello stewarding e dei servizi di prefiltraggio.

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