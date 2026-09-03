L’ultimo saluto a Giampiero Andreani, circondato da amici e compagni e dal dolore dell’intera Val di Magra

Una salita percorsa insieme, lentamente, con il peso del dolore e l’intento di farsi forza a vicenda nell’accompagnare Giampiero Andreani un’ultima volta, prima di farne ricordo. Lungo la strada e la scalinata che conducono al santuario della Madonna del Mirteto, a Ortonovo, gli amici e i compagni del liceo e dell’Hockey Sarzana nel pomeriggio si sono alternati a portare sulle spalle il feretro di “Giampy”. Attorno a loro, con i colleghi arbitri, centinaia di persone si sono strette alla famiglia per salutare il diciassettenne mancato in seguito all’incidente del 25 agosto in via Alta, al confine tra Ameglia e Sarzana, mentre rientrava dal lavoro a Fiumaretta per raggiungere gli allenamenti.

Luogo simbolo per la comunità ortonovese, il santuario si è riempito con largo anticipo rispetto all’inizio della funzione celebrata da don Carlo Cipollini e don Franco Pagano, mentre nelle vie del borgo continuavano ad arrivare senza sosta amici, conoscenti e famiglie. Tutte le persone che lo hanno conosciuto o incontrato al mare come sui banchi di scuola, sulle piste da hockey come nei luoghi dove i ragazzi si ritrovano per stare insieme. Diversi i colori sul feretro: dal suo rossonero al nerazzurro dell’Inter, con il numero 46 a campeggiare sopra e sotto il volto sorridente del ragazzo. Alle lacrime e al raccoglimento si sono unite le voci dei presenti, che hanno accompagnato “Come mai” degli 883 e l’inno del Sarzana Hockey, la squadra nella quale coltivava il sogno di crescere e affermarsi. A portare la vicinanza di tutto il territorio, profondamente scosso dalla tragedia, sono stati i sindaci di Sarzana, Ameglia, Carrara e Castelnuovo Magra che si sono uniti al dolore del primo cittadino di Luni Alessandro Silvestri. “Con la fascia tricolore – ha detto Silvestri – rappresentiamo un’intera comunità, pronta ad esorcizzare la morte e cercare un segno di speranza”.

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