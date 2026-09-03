L’ultimo saluto a Sebastiano, il sindaco Figoli: “Un lutto collettivo, ora pensiamo ai ragazzi con un tavolo di supporto psicologico”

Le comunità della Val di Vara stravolte dal lutto per la morte di Sebastiano Piaggi provano a ripartire guardando, prima di tutto, al benessere dei più giovani. I funerali del 22enne, scomparso in mare la sera di Ferragosto, si sono svolti ieri nella Cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Si è trattato di una cerimonia segnata dal dolore espresso dai suoi amici che lo hanno voluto ricordare attraverso i suoi simboli, restituendo l’immagine di un ragazzo sempre in mezzo a chi amava, un gran lavoratore, appassionato di sport in sella alle due ruote in luoghi tutti da scoprire.

La sua perdita, come ha specificato in più occasioni il sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli, è un lutto collettivo ed è da questo nodo che parte una proposta specifica per assistere con un percorso libero, allargato, di interazione psicologica e indirizzato nei confronti di quei ragazzi che ieri si sono abbracciati per sostenersi davanti a un dolore enorme.

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