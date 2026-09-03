Mercato di viale Garibaldi, il Consiglio di Stato respinge l’appello: la sperimentazione “salta” anche per gli ultimi due venerdì

La sperimentazione della chiusura anticipata del mercato di viale Garibaldi non si ripeterà neanche nei due venerdì del 4 e dell’11 settembre, quelli che originariamente, prima dei ricorsi, avrebbero dovuto portarla alla sua “scadenza naturale” del 15 del mese. A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, che ha respinto l’istanza cautelare del Comune della Spezia confermando l’ordinanza del Tar della Liguria e mantenendo l’orario fino alle 19 per gli ambulanti.

Il contenzioso tra Palazzo civico e una cinquantina di operatori nasce dalla decisione dell’amministrazione di prevedere, per la stagione estiva, “la chiusura del mercato alle 15 anziché alle 19, con lo sgombero delle strutture entro le 16”. Un provvedimento sospeso in prima battuta dai giudici amministrativi liguri, che avevano ripristinato l’orario originario. Chiamata a pronunciarsi sull’appello del Comune, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha confermato lo stop alla misura.

Nel provvedimento i giudici osservano che “la documentazione in atti non evidenzia, allo stato, riscontri oggettivi di consistenza tale da supportare i presupposti fattuali posti a fondamento della misura”. Inoltre, considerando che la scadenza della sperimentazione è fissata al 15 settembre, per il collegio “non risulta dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse pubblico derivante dal mantenimento della misura cautelare per il limitato periodo residuo”. I giudici di Palazzo Spada hanno così respinto il ricorso del Comune, decidendo che ciascuna parte pagherà le proprie spese legali per questa fase. Per gli ultimi venerdì di settembre i banchi resteranno aperti fino alle 19, in attesa dell’udienza di merito già fissata al Tar per il giugno 2027.

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