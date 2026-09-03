Meteo, sulla Liguria domina l’anticiclone: bel tempo e temperature in aumento

Genova. Il campo anticiclonico che sta già agendo sul Mar Mediterraneo regalando giornate serene su gran parte dell’Europa meridionale si rafforzerà nei prossimi giorni, impedendo l’affondo di flussi più perturbati in discesa dall’Oceano Atlantico almeno fino al termine della prima decade di settembre. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria, valide per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 3 settembre

Cielo sereno già dalle prime ore del mattino su tutta la regione, al più velato nella prima parte della giornata; nelle ore centrali cielo sereno pressoché ovunque, segue il transito di nuove velature nel tardo pomeriggio e sera. Unica nota di rilievo la formazione di qualche sporadico cumulo nei settori interni nel corso del pomeriggio.

Venti in prevalenza deboli con direzione variabile. Mare poco mosso su tutti i settori. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Sulla costa minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 27 e 32 gradi. Nell’interno minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 25 e 33 gradi (picchi nelle vallate dello Spezzino)

Venerdì 4 settembre

Cielo sereno nel corso dell’intero arco della giornata. Vento debole dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione da sud nel corso del pomeriggio con raffiche a carattere moderato/teso sui versanti padani del settore centrale. Mare poco mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi.

Sabato 5 settembre

Nuova giornata stabile e soleggiata, disturbata solo da sporadici cumuli in formazione sul settore costiero. Vento tra debole e moderato dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.