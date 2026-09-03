Nuovo piano regolatore portuale, al via gli incontri con gli stakeholder. Obiettivo: avvio vas entro gennaio 2027

Genova. Prende il via domani, venerdì 4 settembre, il programma di incontri promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sulle proposte del nuovo Piano Regolatore Portuale, lo strumento chiamato a definire l’assetto e le destinazioni funzionali delle aree portuali del sistema per i prossimi decenni.

Oltre 20 incontri nell’arco di circa 40 giorni coinvolgeranno il cluster portuale, le istituzioni interessate, le associazioni di categoria e gli altri stakeholder pubblici e privati interessati dalle scelte di pianificazione. Non un dibattito pubblico, quindi, ma una serie di incontri – a porte chiuse – con il grande mondo che vive e attraversa lo spazio portuale: “L’obiettivo è illustrare le ipotesi in corso di definizione, fornire un quadro chiaro degli indirizzi e delle proposte allo studio e acquisire eventuali elementi utili prima dei successivi passaggi istituzionali – scrive Palazzo San Giorgio in una nota stampa – A questo programma l’Autorità di Sistema Portuale ha scelto di affiancare, in un’ottica di trasparenza e ascolto, specifici incontri anche con i comitati e le associazioni dei cittadini che hanno manifestato interesse per le tematiche portuali e, in particolare, per gli aspetti che riguardano il rapporto tra porto e territorio”.

» leggi tutto su www.genova24.it