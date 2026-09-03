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Oktoberfest, parte l’allestimento. Cambia la viabilità in piazza della Vittoria: posti bici al posto delle moto

Oktoberfest, parte l’allestimento. Cambia la viabilità in piazza della Vittoria: posti bici al posto delle moto

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Genova. In occasione della sedicesima edizione dell’Oktoberfest, in programma in piazza della Vittoria del 10 al 27 settembre, il Comune di Genova ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare in tutta la zona, a partire già da oggi, e valevoli fino al 1 ottobre.

Per l’intera durata dei lavori di allestimento, durante l’evento e per la successiva smobilitazione, nel tratto compreso tra l’area pedonale conosciuta come quella dei “vulcani” e il palazzo Inps, scatta la chiusura della prima corsia lato ponente, accompagnata dal divieto di sosta per i motocicli e dall’imposizione del limite di velocità a 30 chilometri orari. Per agevolare la mobilità sostenibile, dal 5 settembre una porzione degli stalli per moto sarà temporaneamente destinata al parcheggio delle biciclette.

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