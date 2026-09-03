Omicidio-suicidio a Finale Ligure, l’inchiesta della Procura: disposte le autopsie

Finale Ligure. L’abitazione tappezzata di bigliettini per giustificare il folle gesto, tra questi uno con la scritta: “Non voglio che la mia vicenda diventi un caso mediatico…”. E’ quanto trapela dall’inchiesta giudiziaria sul tragico omicidio-suicidio scoperto oggi a Finale Ligure, in via dei Forti di Legnino, nel quale hanno perso la vita Paola Siri, architetta, il marito Daniele Baruzzo, che lavorava alla Bitron di Savona, ed il figlio 15enne della coppia, Mattia, studente e calciatore del Finale FC.

Motivi familiari, probabilmente legati al rapporto con il figlio, hanno spinto Daniele Baruzzo a uccidere con la sua pistola la moglie e il ragazzo minorenne, per poi rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita. Questi i primi elementi che emergono dagli accertamenti svolti dagli organi inquirenti.

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