Ortovero, rientrata a casa la donna scomparsa: cessata l’emergenza

Ortovero. Si è conclusa nel migliore dei modi, con un sospiro di sollievo per l’intera comunità di Ortovero, la vicenda della persona scomparsa dal pomeriggio di ieri e cercata per ore senza sosta. Questa mattina, intorno alle ore 11:00, la persona è rientrata spontaneamente e autonomamente all’interno della propria abitazione, ponendo fine alle ricerche e consentendo la chiusura formale dell’emergenza.

Fin dal momento della segnalazione, scattata nel pomeriggio di ieri, sul territorio si è attivata un’imponente e complessa macchina dei soccorsi che ha lavorato ininterrottamente lungo tutta la notte e la mattinata, setacciando palmo a palmo l’area.

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