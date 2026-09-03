Pd, attacco alla giunta Peracchini: «Sul mercato del venerdì ennesima sconfessione»

La sentenza del Consiglio di Stato (leggi qui l’articolo) rappresenta, secondo il Pd spezzino, “l’ennesima sconfessione in sede giudiziaria dell’operato della giunta Peracchini”. Nel mirino dell’Unione comunale dem finisce in particolare la gestione della riorganizzazione del mercato del venerdì. “Arroganza e presunzione, insieme all’assenza di un reale confronto con gli operatori del settore e con le associazioni di categoria, non portano da nessuna parte”, sostiene la segreteria del Pd della Spezia, che contesta all’amministrazione comunale un metodo basato sull’imposizione delle decisioni anziché sul dialogo.

Per i democratici, il risultato di questo approccio, “in diversi ambiti di interesse cittadino, è sempre l’immobilismo”. Il Pd sottolinea inoltre le conseguenze economiche delle controversie che finiscono davanti ai giudici: “Avere la consuetudine di imporre le decisioni, senza cercare di risolverle preventivamente con il confronto e la condivisione, comporta ripetute spese legali a carico del Comune e quindi degli spezzini”. Un attacco che, dunque, non si limita alla vicenda del mercato del venerdì, ma punta più in generale sul metodo amministrativo adottato dalla giunta Peracchini.

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