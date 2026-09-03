Presidio fisso in Darsena, Noi Moderati rivendica: “La maggioranza diceva che non serviva”

Genova. “Quando lo avevamo proposto noi, la maggioranza aveva risposto che non serviva un posto fisso di polizia locale in Darsena, che la sicurezza deve essere fatta con continui spostamenti. La giunta Salis si è per fortuna poi data torto da sola, seguendo la nostra indicazione e i primi risultati arrivano. Come gruppo Noi Moderati Orgoglio Genova non potremmo che essere favorevoli all’idea di estendere questo modello ad altre zone del centro storico“. A sottolinearlo sono il vice capogruppo Noi Moderati Orgoglio Genova, Lorenzo Pellerano, con la capogruppo Ilaria Cavo e il consigliere Vincenzo Falcone.

“Secondo quanto riportato anche dalla stampa locale – proseguono – nei mesi estivi il presidio attivato nell’area della Darsena ha contribuito a un miglioramento della situazione sotto il profilo della sicurezza e del contrasto al degrado, tanto da spingere l’amministrazione comunale a valutarne l’inserimento in un piano più ampio dedicato all‘intero centro storico. Fonti comunali hanno inoltre confermato che l’esperienza della Darsena viene considerata un elemento utile per definire future strategie di presidio del territorio”.

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