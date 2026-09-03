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Punta Vagno, al Comune di Genova concessione “potenziata” fino al 2055: spazi per ristoro, eventi e spettacoli

Punta Vagno, al Comune di Genova concessione “potenziata” fino al 2055: spazi per ristoro, eventi e spettacoli

depuratore punta vagno

Genova. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha definito oggi due nuovi atti concessori nel porto di Genova, relativi al compendio demaniale marittimo nel quale opera Amico & Co e alle aree di Punta Vagno, alla Foce assentite al Comune di Genova.

“Due provvedimenti di lungo periodo che consentono di dare certezza alla programmazione degli investimenti e accompagnare, nei rispettivi ambiti, lo sviluppo di attività industriali e interventi pubblici”, scrive Palazzo San Giorgio nella sua nota stampa: lo sblocco di questa “pratica” – attesa – di fatto consente di procedere con la progettazione e l’esecuzione degli interventi di riqualificazione attesi dalla cittadinanza per il parco di Punta Vagno, oggi sotto i ferri dopo il revamping del depuratore di Iren.

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