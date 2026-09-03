Punta Vagno, al Comune di Genova concessione “potenziata” fino al 2055: spazi per ristoro, eventi e spettacoli

Genova. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha definito oggi due nuovi atti concessori nel porto di Genova, relativi al compendio demaniale marittimo nel quale opera Amico & Co e alle aree di Punta Vagno, alla Foce assentite al Comune di Genova.

“Due provvedimenti di lungo periodo che consentono di dare certezza alla programmazione degli investimenti e accompagnare, nei rispettivi ambiti, lo sviluppo di attività industriali e interventi pubblici”, scrive Palazzo San Giorgio nella sua nota stampa: lo sblocco di questa “pratica” – attesa – di fatto consente di procedere con la progettazione e l’esecuzione degli interventi di riqualificazione attesi dalla cittadinanza per il parco di Punta Vagno, oggi sotto i ferri dopo il revamping del depuratore di Iren.

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