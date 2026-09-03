Rapallo: “Chiara di Dio”, musical in anteprima il 22 e 23 settembre

Da Rosanna Tomassini

Con il patrocinio della Commissione Europea e del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi che coordina le iniziative ufficiali per l’anniversario (1226-2026) come convegni, itinerari spirituali e culturali, torna in scena “Chiara di Dio” il musical originale a firma e regia di Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana, che debutta nell’allestimento 2026 in anteprima a Rapallo il 22 e 23 settembre e il 26 settembre a Savona. Successive rappresentazioni a Rimini (dall’11 ottobre al 29 novembre) e ad Assisi con diverse date in corso di definizione.

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