Rapallo: incidente in autostrada, 15enne in codice rosso

Alle 14.oo in autostrada, nel tratto tra Chiavari e Rapallo, in galleria, si è verificato un incidente con conseguenze gravi per un quindicenne, secondo quanto indicato dal 118. Il ragazzo soccorso dal medico del 118 e dai militi della Croce Bianca Rapallese, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Nell’incidente sarebbe stata coinvolta una motocicletta, Sul posto la polizia stradale di Sampierdarena per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità e responsabilità.

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