Rapallo: pasticceria “La Riviera”, falsa la news relativa a un nuovo acquisto

Anche Levante News prende le distanze e si dissocia dalla falsa notizia mai pubblicata da questa testata

Dalla Famiglia Canessa, titolare del bar pasticceria La Riviera di Rapallo

Con profondo rammarico nella giornata di oggi abbiamo appreso che la nostra famiglia è stata oggetto di una cosiddetta fake news.

Qualcuno ha creato una falsa notizia che ha fatto circolare su molti smartphone della zona tra Rapallo e Santa Margherita.

Secondo questa notizia fasulla la nostra famiglia starebbe per acquisire un altro esercizio commerciale simile al nostro a Santa Margherita.

Non c’è nulla di vero in questa notizia che è stata fatta girare chissà per quale motivo.

Siamo vittime noi come lo è anche l’attuale proprietà dell’esercizio sammargheritese.

Per questo motivo prendiamo le distanze da questi contenuti e diffidiamo chiunque a pubblicare o diffondere notizie del genere.

Siamo persone che amano lo scherzo e goliardia. Ma questa volta, proprio perché è stato preso ad oggetto il nostro lavoro quello di altri, non possiamo e non vogliamo essere partecipi di certi scherzi di cattivo gusto.

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