Recco: il Santuario si illumina di blu per sensibilizzare sull’autismo e su tutte le disabilità

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Domani, giovedì 4 settembre alle ore 21, il sindaco Carlo Gandolfo e il rettore del Santuario don Giuseppe Guastavino insieme a tutte le componenti della festa si ritroveranno per l’accensione delle luminarie sistemate sulla facciata del Suffragio. Quest’anno l’accensione avrà anche un forte valore simbolico in quanto l’edificio sacro si illuminerà di blu per sensibilizzare sull’autismo e sulle altre disabilità, in collaborazione con Fondazione Cometa Blu ETS, per unire fede, tradizione e inclusione. L’illuminazione è stata affidata alla ditta Verdina, che ha utilizzato impianti a led.

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