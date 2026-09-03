Sant’in Jazz 2026, dal 6 al 13 settembre arriva il Miles Davis Festival con concerti e non solo

Santa Margherita Ligure. Dal 6 al 13 settembre Santa Margherita Ligure si appresta a vivere uno straordinario evento jazz. Va in scena, sotto l’egida decennale di Sant’in Jazz, il Miles Davis Festival “I can see fo(u)r Miles”, kermesse che ai live unisce mostre, proiezioni, talks e ascolti.

I concerti saranno ovviamente il cuore del festival con esibizioni di formazioni ridotte come ridotte sono state quelle che hanno caratterizzato la maggior parte di tutta la carriera di Miles. Ciascuna di esse proporrà specifiche fasi evolutive fino al concerto finale, un evento senza precedenti: il compositore e arrangiatore, nonché direttore d’orchestra e solista, Alessandro Cerino porterà infatti sul palco dell’Anfiteatro Bindi un excursus storico che parte dagli anni ’40 per arrivare fino a un ultimo medley di brani di Miles che vanno dal 1982 al 1991.

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