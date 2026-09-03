Sette fungaioli recuperati in un giorno nell’entroterra genovese, l’allarme dei vigili del fuoco

Genova. Ben sette fungaioli sono stati recuperati oggi dai vigili del fuoco nell’entroterra di Genova. Un boom di soccorsi legato all’inizio della stagione favorevole, ma anche all’imprudenza che talvolta caratterizza chi si avventura nei boschi.

La centrale è stata allertata per una persona caduta sull’Alta via dei monti liguri al confine con lo Spezzino, poi un altro fungaiolo ha accusato un problema alla caviglia nella zona di Fontanigorda. In Val Graveglia è stato attivato l’elisoccorso Grifo da Villanova d’Albenga per una persona con un trauma agli arti.

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