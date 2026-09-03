Soldi pubblici, Natale (Pd): “Bucci quadruplica l’indennità dell’ad di Liguria Digitale”

Liguria. “Se ci fosse una canzone, per Bucci sarebbe ‘Fiumi di denaro’. Peccato che non sia il suo, ma quello dei cittadini liguri. Dopo aver aumentato il numero degli assessori, fatto crescere le segreterie e incrementato dirigenti e costi della macchina regionale, adesso Bucci mette mano anche alle indennità e arriva a quadruplicare quella dell’amministratore delegato di Liguria Digitale, portandola ben oltre 100 mila euro. Una scelta in cui Bucci supera anche Toti”, dichiara il segretario e consigliere regionale del Pd Davide Natale in merito all’ultima delibera di Giunta che prevede l’aumento dell’indennità per l’ad di Liguria digitale.

“E come se non bastasse, per determinare la nuova indennità è stato affidato un incarico esterno a un commercialista: per cui i cittadini liguri, non dovranno soltanto sostenere il costo di un’indennità enormemente aumentata, ma anche quello di un professionista chiamato a determinarla”, aggiunge.

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