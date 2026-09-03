Spedalieri, gol e vittoria: “Un’emozione unica segnare sotto questa curva”

Ha ancora il sorriso stampato sulla faccia Jonathan Spedalieri, che arriva in sala stampa dopo il gol contro il Vado che ha aperto le marcature della sfida vinta dallo Spezia: “Una soddisfazione enorme, è un’emozione unica sognare sotto quella curva. La partita non riuscivamo a sbloccarla, ma avevamo il dominio, il possesso ma siamo stati duri e ci abbiamo provato finché non siamo riusciti a portare a casa una partita che poteva complicarsi”, racconta il difensore.

“Personalmente ancora non mi sento al top della condizione. Esco fuori piano piano, magari per la mia stazza mi serve più tempo, ma inizio a sentirmi meglio. Mi sento al 50-60%, come la squadra direi. Siamo tutti nuovi ma penso che stiamo facendo bene e dobbiamo cavalcare questa onda di entusiasmo. Vincere aiuta a vincere ma possiamo fare sempre meglio e possiamo toglierci belle soddisfazioni”, prosegue, con una battuta sugli obiettivi di questo Spezia: “Non dobbiamo porci limiti, dobbiamo continuare a fare ciò che chiede il mister. Stiamo cercando di entrare piano piano nei meccanismi di gioco, molti di noi sono nuovi ed è normale che non siamo ancora al 100%. Penso che dobbiamo andare avanti, rimanere sull’onda. Fa piacere rimanere lì davanti, vogliamo provare a lottare fino alla fine”.

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