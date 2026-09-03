“Una famiglia normale, nessuna lite o problema. Difficile da credere”: vicini sotto shock dopo la tragedia di Finale

Finale Ligure. Incredulità e senso di vuoto. Sono i sentimenti che animano Finale Ligure a poche ore dalla tragedia di via dei Forti di Legnino, dove Paola Siri, Daniele Baruzzo e il figlio quindicenne Mattia hanno perso la vita in quello che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un omicidio-suicidio.

A rendere ancora più difficile accettare quanto accaduto sono i racconti di chi abitava a pochi metri dalla famiglia: “Erano persone squisite, una famiglia normalissima senza alcun problema economico”, hanno ripetuto sgomenti i vicini di casa, sotto shock in seguito all’accaduto.

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